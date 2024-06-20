Владимир Зеленский в условиях значительных потерь в генерации электроэнергии инициировал развитие альтернативных источников и солнечной энергетики.
В своём видео он заявил: "Правительству поручено представить программу для стимулирования установки солнечной генерации, максимально благоприятную программу. План достройки защитных сооружений по каждому объекту — чёткий срок. Надо ускоряться на каждом уровне".
Премьер Украины Шмыгаль ранее сообщил, что более 70% ТЭЦ страны выведены из строя. Гендиректор ДТЭК Тимченко также отметил, что предприятие потеряло 86% генерирующих мощностей. В связи с этим Зеленский распорядился обеспечить альтернативные источники энергообеспечения. Он обещал работать над созданием децентрализованных энергетических мощностей.
Гендиректор "Укргидроэнерго" Сирота сообщил, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС. Гендиректор Yasno в составе ДТЭК предупредил о дефиците электроэнергии к лету из-за сильных повреждений энергосистемы.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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