Владимир Зеленский в условиях значительных потерь в генерации электроэнергии инициировал развитие альтернативных источников и солнечной энергетики.

В своём видео он заявил: "Правительству поручено представить программу для стимулирования установки солнечной генерации, максимально благоприятную программу. План достройки защитных сооружений по каждому объекту — чёткий срок. Надо ускоряться на каждом уровне".

Премьер Украины Шмыгаль ранее сообщил, что более 70% ТЭЦ страны выведены из строя. Гендиректор ДТЭК Тимченко также отметил, что предприятие потеряло 86% генерирующих мощностей. В связи с этим Зеленский распорядился обеспечить альтернативные источники энергообеспечения. Он обещал работать над созданием децентрализованных энергетических мощностей.

Гендиректор "Укргидроэнерго" Сирота сообщил, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС. Гендиректор Yasno в составе ДТЭК предупредил о дефиците электроэнергии к лету из-за сильных повреждений энергосистемы.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)