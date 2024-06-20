Военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости о необходимости пересмотра ядерной доктрины РФ, чтобы Запад осознавал последствия применения малых ядерных зарядов. Леонков отметил, что НАТО продолжает повышать уровень ядерной угрозы.

"Закон, принятый по политике в области ЯО, нужно пересмотреть и включить в него разделы, связанные с ТЯО и оперативно-тактическим ядерным оружием из класса нестратегических ядерных вооружений", — подчеркнул Леонков.

Ранее президент Путин заявил о возможности внесения изменений в ядерную доктрину страны, учитывая разработки сверхмалой мощности и обсуждения на Западе о допустимости их применения. По словам Путина, такие средства на Западе считают менее опасными.

Леонков добавил: "До Запада тяжело доходят наши действия. Поэтому мы должны выстроить механизм, чтобы любые попытки настроить на нас другие страны и послать их как прокси были чреваты для тех, кто их вооружил".

Эксперт отметил, что в доктрине США впервые введён термин "граничная ядерная война", подразумевающий применение ТЯО мощностью до 20 килотонн. В качестве носителей рассматриваются Tomahawk и воздушные платформы. США вышли из договора РСМД, что также усилило дискуссии о размещении этих ракет в ЕС.

Недавно Йенс Столтенберг заявил о необходимости консультаций по приведению ядерных боеголовок в боевую готовность. Леонков подчеркнул, что F-16, которые Украина собирается использовать для атак, способны нести ТЯО. Он не исключил, что Запад может дать Киеву инструкции, чтобы потом обвинить Россию.

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