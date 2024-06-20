Администрация Байдена выразила намерение получить от Вьетнама данные об итогах визита президента России. Об этом заявил Джон Кирби, координатор в Совете безопасности Белого дома, на брифинге для журналистов.

В ответ на вопрос, направляется ли помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк во Вьетнам 21-22 июня для получения информации, Кирби отметил: "У нас есть посольство, и он проведут беседы с коллегами во вьетнамском правительстве".

Кирби также напомнил о значимости двусторонних отношений Америки и Вьетнама, подчеркнув, что Байден поднял их на исторический уровень, повысив их до стратегического партнёрства. И оно отражает характер отношений двух стран. Вашингтон и дальше намерен углублять их и улучшать для взаимной выгоды.

США намерены продолжать развивать всеобъемлющее партнёрство с Ханоем, видя в этом важный аспект своей внешней политики в регионе.

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