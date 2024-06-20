Администрация Байдена выразила намерение получить от Вьетнама данные об итогах визита президента России. Об этом заявил Джон Кирби, координатор в Совете безопасности Белого дома, на брифинге для журналистов.
В ответ на вопрос, направляется ли помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк во Вьетнам 21-22 июня для получения информации, Кирби отметил: "У нас есть посольство, и он проведут беседы с коллегами во вьетнамском правительстве".
Кирби также напомнил о значимости двусторонних отношений Америки и Вьетнама, подчеркнув, что Байден поднял их на исторический уровень, повысив их до стратегического партнёрства. И оно отражает характер отношений двух стран. Вашингтон и дальше намерен углублять их и улучшать для взаимной выгоды.
США намерены продолжать развивать всеобъемлющее партнёрство с Ханоем, видя в этом важный аспект своей внешней политики в регионе.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
Кобахидзе: отношения Тбилиси с Западом улучшатся после СВО
Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии, выразил уверенность в том, что завершение военных действий на Украине положительно повлияет на отношениях между Тбилиси, ЕС и Америкой.
Глава Megaupload Дотком призвал продать доллары: США стоят на грани краха
Бизнесмен и бывший владелец Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети Х, что Штаты неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за госдолга. По его словам, выплаты по процентам достигают триллиона долларов, что составляет треть налоговых поступлений в стране.
BJN: перекус фруктами предупреждает депрессию
Учёные из Астонского университета в Британии выяснили, что перекусы фруктами могут облегчить симптомы депрессии и улучшить психологическое самочувствие, в то время как употребление чипсов увеличивает уровень тревоги и стресса. Результаты исследования были опубликованы в BJN.
Учёные из ЮФУ добыли наносеребро из сока цитрона
Учёные из Южного университета ЮФУ совместно с коллегами из КНР, Индии и Польши разработали инновационный метод извлечения наносеребра из сока цитрона. Об этом сообщается на сайте "Приоритет 2030" при Минобразования РФ.