Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что Следком внимательно следит за попытками переписать историю Второй мировой войны в странах Балтии и на Украине, представляя героями тех, кто совершал зверства против населения.
Он отметил: "Видим попытки, особенно в Прибалтике и на Украине, представить героями виновных в зверских преступлениях против граждан без оглядки на истину. Попытки реабилитировать нацизм СК не оставит без внимания".
Заявления Бастрыкина следуют за высказыванием министра Сергея Лаврова о возросшей опасности возрождения нацизма из-за политики, поддерживаемой Штатами и их союзниками, которая, по его словам, способствует радикализации общества.
В марте Россия ввела запрет на въезд для 347 граждан Прибалтики, включённых в "стоп-лист", в том числе министров, депутатов и корреспондентов. Этот шаг был совершён в ответ на враждебные действия этих стран в отношении РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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