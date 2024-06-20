Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер высказал уверенность в будущем членстве Украины в НАТО, подчеркнув это на брифинге для журналистов.

В своём выступлении он сказал: "Будущее Украины в НАТО. Мы дали ясно это понять".

Касаясь временных рамок, Миллер не предоставил конкретной даты, когда это может произойти. Этот комментарий появился после заявления главы Пентагона Ллойда Остина, который 14 июня отметил отсутствие конкретных планов на расширение НАТО в ближайшем будущем.

Миллер подчеркнул, каким образом Штаты видят будущее Украины в контексте её интеграции в Североатлантический альянс. Ранее высказывалась позиция Джулиан Смит, посла США при блоке НАТО, о том, что на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне будет обсуждаться перспектива членства Киева, но решение о приглашении украинской стороны пока не принято. Она оценила данный сценарий как маловероятный.

Генеральный секретарь НАТО также высказался по этому вопросу, отметив отсутствие единства среди членов Альянса относительно вступления Украины. Он подчеркнул, что ключевым условием для вступления страны в НАТО является окончание конфликта, а не временное прекращение огня.

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