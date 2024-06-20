ВКС России впервые использовали фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с модулем УМПК на Украине. Бомбардировка произошла в Липцах Харьковской области, где под удар попал четырёхэтажный дом, использовавшийся ВСУ в качестве временной базы.
ФАБ-3000 является одной из самых мощных авиабомб в арсенале ВКС. Она оснащена устройством наведения и способна наносить большой урон на значительном расстоянии от точки падения. Военные эксперты считают её сравнимой по мощности с ТЯО.
"Если такая ляля упадёт ровно на объект, предназначенный для уничтожения (особенно если там будет боекомплект), взрыв будет намного эффективнее, чем на видео с первым применением, и вряд ли что-то останется от здания. Поэтому надеемся, что точность подводить не будет", — пишет боец "Осетин".
Журналист Юлиан Рёпке подчеркнул, что ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем впервые была применена против здания "Новой Почты" №1 в прифронтовом посёлке Липцы. Он отметил, что бомба, несмотря на падение в 15 метрах от здания, нанесла ему серьёзный ущерб.
"Тяжёлая бомба массой три тонны упала в 15 метрах от здания", - пишет Рёпке.
Телеграм-канал Fighterbomber, опубликовавший видео с ФАБ-3000, отметил, что это первое боевое применение в истории.
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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