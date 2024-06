Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии, выразил уверенность в том, что завершение военных действий на Украине положительно повлияет на отношениях между Тбилиси, ЕС и Америкой.

"Как только глобальная и региональная обстановка станет здоровее, это отразится на улучшении отношений Грузии с ЕС и США", — заявил Кобахидзе грузинским журналистам в Берлине.

Он также подчеркнул, что период, когда послами Штатов и Европы в Грузии были Дегнан и Харцель, оказался сложным для отношений страны с Западом. Премьер выразил надежду на "перезагрузку" взаимоотношений и подчеркнул важность конструктивных шагов со стороны западных партнёров.

"Мы готовы к консультациям", — добавил Кобахидзе.

Отношения Тбилиси с Америкой и ЕС осложнились из-за принятия парламентом закона об иноагентах в мае. В ответ на это Госдеп США ввёл визовые санкции в отношении десятков грузин, включая членов правительства, парламента и правоохранителей.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office of Azerbaijan (Creative Commons Attribution 4.0 International)