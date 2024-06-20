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Прогремел новый удар ВКС РФ авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК по ВСУ в Часов Яре
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:04

Прогремел новый удар ВКС РФ авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК по ВСУ в Часов Яре

Крупное скопление живой силы ВС Украины было атаковано авиабомбой ФАБ-3000 в населённом пункте Часов Яр в Донецкой Республике, пишет "Военное дело". Эти бомбы, считающиеся одними из мощнейших в арсенале ВКС России, были активно задействованы на участках фронта.

"ФАБ-3000 М-54 с УМПК залетал сегодня не только в Липцы. Также удар нанесён по Часов Яру. Ждите на просторах Telegram-каналов пруфы в ближайшее время. А мы-то думаем, что случилось у "Бахмутского Демона", — пишет "Фронтовая птичка".

По данным от украинской стороны, авиационные силы ВКС РФ начали широкомасштабное применение ФАБ-3000 в СВО. В частности, в четверг был зафиксирован первый в истории удар ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования по объектам ВСУ в Харьковской области.

Радиус поражения у ФАБ-3000 230 метров, осколки сохраняют убойную силу до 1 240 метров, отмечают эксперты. Эти бомбы, введённые в массовое производство, представляют собой одни из крупнокалиберных и самых мощных боеприпасов в арсеналах ВКС. Их мощность сравнивают с ТЯО, что подчёркивает их значимость на поле боя.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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