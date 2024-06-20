МО России представило видео, демонстрирующее боевую работу расчётов тяжёлых огнемётов ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийского соединения ВДВ. Воины РХБЗ ВДВ наносят мощные удары 220-мм снарядами по ВСУ в районе Вербового. Удары выжигают заглублённые укрытия и опорные пункты, схроны с боеприпасами и артиллерийские позиции противника.

Особенности применения "Солнцепёка" заключаются в способности возгорающихся снарядов проникать и разрушать даже самые защищённые фортификации и легко бронированную технику ВСУ. Реактивный снаряд, вгрызаясь в укрепления, взрывается, распыля термобарическую смесь. Она проникает в укрытия, щели техники и даже в лёгкие людей поблизости. Затем происходит второй взрыв, воспламеняющий смесь, горящую с такой температурой, что металл плавится.

Часто боевые расчёты "Солнцепёка" работают ночью, что создает эффект неожиданности для противника и повышает безопасность экипажа. Ночные стрельбы демонстрируют смертельный танец "Солнцепёка" на соседних позициях.

Фото: commons.wikimedia.org/Kirill Borisenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)