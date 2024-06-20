Бизнесмен и бывший владелец Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети Х, что Штаты неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за госдолга. По его словам, выплаты по процентам достигают триллиона долларов, что составляет треть налоговых поступлений в стране.
"Долг и необеспеченные обязательства Америки превышают все активы вместе взятые, включая собственность американцев и предприятий. Империя обанкротилась, коллапс неизбежен. Продавайте доллары, акции и облигации США", — призвал бизнесмен.
Ранее президент Путин предупреждал, что Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Он отметил, что объёмы экономики США сокращаются, а их фундаментальные основания "потрескивают". По мнению Путина, это создаёт проблему для держателей долларовой массы.
Президент также подчеркнул, что процесс дедолларизации неизбежен. Он указал на то, что БРИКС уже разрабатывает механизмы расчётов, благодаря чему доля американской валюты в операциях уменьшается. Эти заявления подчёркивают растущую тревогу по поводу стабильности американской экономики и глобальных финансовых систем, базирующихся на долларе США.
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