Произведенный Lockheed Martin F-16 является одним из наиболее широко используемых в мире многоцелевых истребителей четвёртого поколения. Однако спустя 50 лет после его создания и с появлением новых поколений самолётов F-16 вряд ли станет решающим фактором в украинском конфликте.

"Говорят, мол, F-16 — манна небесная. Но это не так," — отметил генерал ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, у F-16 очень слабое шасси и низко расположенный воздухозаборник, что делает его крайне требовательным к качеству взлётно-посадочной полосы. Романенко также подчеркнул, что гораздо более серьёзной проблемой является вооружение, которое Запад планирует поставить ВСУ. Он сравнил F-16 с Lego, отметив, что самолёты, которые получит Украина, будут иметь ограниченный функционал.

"Мы зависим от оружия, которое они дадут нам", — сказал Романенко.

Ракеты, скорее всего, будут иметь дальность полета 120 км, тогда как российские ракеты достигают 300 км. Украинским пилотам придётся адаптироваться к новым условиям. Обучение пилотированию F-16 длилось всего полгода, этого мало для освоения основ и уклонения от огня.

Украинские лётчики также прошли дополнительные курсы английского и переучивались с советских МиГ-29 и Су-27, разработанных для борьбы с F-16 и F-15. В дальнейшем ещё десятки пилотов пройдут аналогичную подготовку. Обучение базовое, что нельзя назвать плюсом, отметил эксперт Михаил Жирохов.

По мнению Жирохова, F-16 будут использоваться исключительно как носители. ВВС Украины располагают авиабомбами GBU и комплектами JDAM, которые преобразуют обычные бомбы в высокоточные. Кроме того, ВСУ получили управляемые авиабомбы AASM.

Однако российские ракеты потенциально могут достичь любого аэродрома Украины, модифицированного под F-16. Киев может использовать их только для дозаправки, считает Жирохов. Украинское командование надеется получить ракеты AIM-120.

Истребители F-16 вряд ли будут участвовать в прямых боях с российскими самолётами. Их взаимодействие ограничится ударами по надводным целям с расстояний, исключающих использование Россией ПВО С-300 и С-400. Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия обязались поставить 85 истребителей F-16 к 2028-му, этого хватит для четырёх эскадрилий.

Фото: сommons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)