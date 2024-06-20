Произведенный Lockheed Martin F-16 является одним из наиболее широко используемых в мире многоцелевых истребителей четвёртого поколения. Однако спустя 50 лет после его создания и с появлением новых поколений самолётов F-16 вряд ли станет решающим фактором в украинском конфликте.
"Говорят, мол, F-16 — манна небесная. Но это не так," — отметил генерал ВСУ Игорь Романенко.
По его словам, у F-16 очень слабое шасси и низко расположенный воздухозаборник, что делает его крайне требовательным к качеству взлётно-посадочной полосы. Романенко также подчеркнул, что гораздо более серьёзной проблемой является вооружение, которое Запад планирует поставить ВСУ. Он сравнил F-16 с Lego, отметив, что самолёты, которые получит Украина, будут иметь ограниченный функционал.
"Мы зависим от оружия, которое они дадут нам", — сказал Романенко.
Ракеты, скорее всего, будут иметь дальность полета 120 км, тогда как российские ракеты достигают 300 км. Украинским пилотам придётся адаптироваться к новым условиям. Обучение пилотированию F-16 длилось всего полгода, этого мало для освоения основ и уклонения от огня.
Украинские лётчики также прошли дополнительные курсы английского и переучивались с советских МиГ-29 и Су-27, разработанных для борьбы с F-16 и F-15. В дальнейшем ещё десятки пилотов пройдут аналогичную подготовку. Обучение базовое, что нельзя назвать плюсом, отметил эксперт Михаил Жирохов.
По мнению Жирохова, F-16 будут использоваться исключительно как носители. ВВС Украины располагают авиабомбами GBU и комплектами JDAM, которые преобразуют обычные бомбы в высокоточные. Кроме того, ВСУ получили управляемые авиабомбы AASM.
Однако российские ракеты потенциально могут достичь любого аэродрома Украины, модифицированного под F-16. Киев может использовать их только для дозаправки, считает Жирохов. Украинское командование надеется получить ракеты AIM-120.
Истребители F-16 вряд ли будут участвовать в прямых боях с российскими самолётами. Их взаимодействие ограничится ударами по надводным целям с расстояний, исключающих использование Россией ПВО С-300 и С-400. Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия обязались поставить 85 истребителей F-16 к 2028-му, этого хватит для четырёх эскадрилий.
Фото: сommons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Кобахидзе: отношения Тбилиси с Западом улучшатся после СВО
Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии, выразил уверенность в том, что завершение военных действий на Украине положительно повлияет на отношениях между Тбилиси, ЕС и Америкой.
Глава Megaupload Дотком призвал продать доллары: США стоят на грани краха
Бизнесмен и бывший владелец Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети Х, что Штаты неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за госдолга. По его словам, выплаты по процентам достигают триллиона долларов, что составляет треть налоговых поступлений в стране.
BJN: перекус фруктами предупреждает депрессию
Учёные из Астонского университета в Британии выяснили, что перекусы фруктами могут облегчить симптомы депрессии и улучшить психологическое самочувствие, в то время как употребление чипсов увеличивает уровень тревоги и стресса. Результаты исследования были опубликованы в BJN.
Учёные из ЮФУ добыли наносеребро из сока цитрона
Учёные из Южного университета ЮФУ совместно с коллегами из КНР, Индии и Польши разработали инновационный метод извлечения наносеребра из сока цитрона. Об этом сообщается на сайте "Приоритет 2030" при Минобразования РФ.