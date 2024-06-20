Экс-президент США Дональд Трамп получил право заключительного слова на дебатах с Байденом, они пройдут на следующей неделе. Об этом проинформировал CNN, канал будет транслировать мероприятие.

Решение состоялось по итогам жеребьёвки с подбрасыванием монеты. Штаб Байдена получил право выбрать либо сторону на подиуме, либо порядок финальных заявлений. Команда демократа выбрала правую сторону, Байден будет находиться справа на экранах телезрителей, а его соперник — по левую сторону.

Штаб Трампа предпочёл, чтобы экс-президент выступил с последним словом, что позволяет Байдену выступить первым в заключении дебатов. Эти теледебаты станут первыми в истории Америки между действующим и бывшим президентами. Мероприятие пройдёт в Атланте и продлится 90 минут. Ведущими дебатов будут журналисты CNN.

Ранее Байден и Трамп согласились провести дебаты на площадке CNN. Действующий президент также выразил готовность к дебатам на ABC 10 сентября, и Трамп подтвердил своё участие. Однако штаб Байдена отверг идею Трампа о проведении третьего раунда. Штаб требует, чтобы в студии не было зрителей — только Байден, Трамп и телеведущий.

Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)