Экс-президент США Дональд Трамп получил право заключительного слова на дебатах с Байденом, они пройдут на следующей неделе. Об этом проинформировал CNN, канал будет транслировать мероприятие.
Решение состоялось по итогам жеребьёвки с подбрасыванием монеты. Штаб Байдена получил право выбрать либо сторону на подиуме, либо порядок финальных заявлений. Команда демократа выбрала правую сторону, Байден будет находиться справа на экранах телезрителей, а его соперник — по левую сторону.
Штаб Трампа предпочёл, чтобы экс-президент выступил с последним словом, что позволяет Байдену выступить первым в заключении дебатов. Эти теледебаты станут первыми в истории Америки между действующим и бывшим президентами. Мероприятие пройдёт в Атланте и продлится 90 минут. Ведущими дебатов будут журналисты CNN.
Ранее Байден и Трамп согласились провести дебаты на площадке CNN. Действующий президент также выразил готовность к дебатам на ABC 10 сентября, и Трамп подтвердил своё участие. Однако штаб Байдена отверг идею Трампа о проведении третьего раунда. Штаб требует, чтобы в студии не было зрителей — только Байден, Трамп и телеведущий.
Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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