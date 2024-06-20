Учёные из Астонского университета в Британии выяснили, что перекусы фруктами могут облегчить симптомы депрессии и улучшить психологическое самочувствие, в то время как употребление чипсов увеличивает уровень тревоги и стресса. Результаты исследования были опубликованы в BJN.
В исследовании приняли участие 428 взрослых, заполнивших анкеты о своём рационе питания за год. В опросниках указывалось количество употребляемых фруктов, овощей, сладостей и солёных закусок. Участники также делились информацией о психологическом здоровье, тренировках и вредных привычках.
Исследователи проанализировали данные о рационе каждого участника и сопоставили их с показателями психологического благополучия. В среднем испытуемые ели фрукты и овощи четыре-шесть раз в неделю, а сладкие и солёные закуски — два-три раза.
Результаты показали, что те, кто чаще перекусывал фруктами, реже страдали от выраженных симптомов депрессии и имели более крепкое психическое здоровье. В то же время употребление чипсов коррелировало с повышенной склонностью к депрессии, когнитивным проблемам, а также с увеличением тревожности и стресса.
Исследователи подчеркнули, что важнее была не столько общая масса фруктов, сколько частота приёма в пищу. По мнению учёных, регулярное поедание фруктов в сыром виде максимизирует усвоение питательных веществ с антиоксидантными свойствами, усиливая их положительное влияние на психику. Антиоксиданты — это натуральные вещества, которые повышают иммунитет и защищают клетки организма от повреждений
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