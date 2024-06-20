Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
BJN: перекус фруктами предупреждает депрессию
  1. Главная
  2. Общество
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:23

BJN: перекус фруктами предупреждает депрессию

Учёные из Астонского университета в Британии выяснили, что перекусы фруктами могут облегчить симптомы депрессии и улучшить психологическое самочувствие, в то время как употребление чипсов увеличивает уровень тревоги и стресса. Результаты исследования были опубликованы в BJN.

В исследовании приняли участие 428 взрослых, заполнивших анкеты о своём рационе питания за год. В опросниках указывалось количество употребляемых фруктов, овощей, сладостей и солёных закусок. Участники также делились информацией о психологическом здоровье, тренировках и вредных привычках.

Исследователи проанализировали данные о рационе каждого участника и сопоставили их с показателями психологического благополучия. В среднем испытуемые ели фрукты и овощи четыре-шесть раз в неделю, а сладкие и солёные закуски — два-три раза.

Результаты показали, что те, кто чаще перекусывал фруктами, реже страдали от выраженных симптомов депрессии и имели более крепкое психическое здоровье. В то же время употребление чипсов коррелировало с повышенной склонностью к депрессии, когнитивным проблемам, а также с увеличением тревожности и стресса.

Исследователи подчеркнули, что важнее была не столько общая масса фруктов, сколько частота приёма в пищу. По мнению учёных, регулярное поедание фруктов в сыром виде максимизирует усвоение питательных веществ с антиоксидантными свойствами, усиливая их положительное влияние на психику. Антиоксиданты — это натуральные вещества, которые повышают иммунитет и защищают клетки организма от повреждений

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

Мир

Глава Megaupload Дотком призвал продать доллары: США стоят на грани краха

Глава Megaupload Дотком призвал продать доллары: США стоят на грани краха

Бизнесмен и бывший владелец Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети Х, что Штаты неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за госдолга. По его словам, выплаты по процентам достигают триллиона долларов, что составляет треть налоговых поступлений в стране.

Читать полностью
CNN: Трамп будет иметь последнее слово на предвыборных дебатах

CNN: Трамп будет иметь последнее слово на предвыборных дебатах

Экс-президент США Дональд Трамп получил право заключительного слова на дебатах с Байденом, они пройдут на следующей неделе. Об этом проинформировал CNN, канал будет транслировать мероприятие.

Читать полностью

Общество

Учёные из ЮФУ добыли наносеребро из сока цитрона

Учёные из ЮФУ добыли наносеребро из сока цитрона

Учёные из Южного университета ЮФУ совместно с коллегами из КНР, Индии и Польши разработали инновационный метод извлечения наносеребра из сока цитрона. Об этом сообщается на сайте "Приоритет 2030" при Минобразования РФ.

Читать полностью
В Германии и Китае обнаружили изменения в облаках, влияющие на потепление

В Германии и Китае обнаружили изменения в облаках, влияющие на потепление

Ученые из Германии и Китая обнаружили, что изменения в облаках способствуют усилению глобального потепления.

Читать полностью

Новости