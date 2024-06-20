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Учёные из ЮФУ добыли наносеребро из сока цитрона
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:19

Учёные из ЮФУ добыли наносеребро из сока цитрона

Учёные из Южного университета ЮФУ совместно с коллегами из КНР, Индии и Польши разработали инновационный метод извлечения наносеребра из сока цитрона. Об этом сообщается на сайте "Приоритет 2030" при Минобразования РФ.

Эти наночастицы обладают антимикробным действием, что позволяет защищать урожай от вредителей и патогенных микробов. Для синтеза наночастиц серебра (AgNP) исследователи использовали только сок цитрона и раствор нитрата серебра (AgNO).

Специалисты отметили, что полученные наночастицы серебра демонстрируют значительную противогрибковую активность против таких опасных видов плесени, как аспергилл чёрный, жёлтый и альтернария, которые широко распространены и часто приводят к потерям урожая.

Завкафедрой почвоведения ЮФУ Татьяна Минкина подчеркнула, что добыча наносеребра из сока цитрона оказалась "относительно простым, быстрым и экологически чистым методом". В дальнейшем учёные планируют продолжить работу с наносеребром для совершенствования технологий.

Ранее в РФ нашли применение опасному борщевику. В июне учёные из Пермского ПГНИУ разработали способ извлечения эфирного масла из борщевика. Исследователи химфака намерены создать на его основе фунгицид для защиты растений от грибковых инфекций и санитарной обработки помещений.

Фото: commons.wikimedia.org/Johann Werfring (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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