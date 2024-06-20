Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв отверг предположения о том, что Россия желает получить северокорейские ракеты и добровольцев. По мнению Снегирёва, у Москвы достаточно своих ресурсов для пополнения группировки ВС РФ на Украине, и у неё нет необходимости в привлечении северокорейских солдат. Также он подчеркнул, что Россия не нуждается в северокорейских "Хвасонах".

"Это серьёзная ракета, но у России хватает ракет для ЗРК С-300. Это зенитно-ракетные комплексы, модифицированные для ударов по земле, 7 000 ракет. Чтобы сбивать эти ракеты, нужны ЗРК Patriot или Samp-T. Способность Штатов и ОПК Европы производить антиракеты, которыми реально сбивать эти С-300, всего 1000 штук в год. То есть уже дисбаланс не в пользу Киева и Запада", — констатировал Дмитрий Снегирёв.

По его мнению, в текущей ситуации ВС России вполне хватает как человеческих ресурсов, так и ракетного вооружения.

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