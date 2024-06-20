Украинское командование этой ночью ввело в бой на Харьковщине подразделение, состоящее из заключённых, пытаясь сдержать наступление войсковой группировки "Север" ВС РФ. Об этом сообщили патриотические Telegram-каналы.

На кадрах объективного контроля, попавших в интернет, видно, как пехота ВСУ передвигается вдоль дороги колонной по одному с минимальной дистанцией в сторону обрушенного моста, который круглосуточно простреливается артиллеристами России.

По противнику был открыт огонь из гранатомётов и артиллерии. Из группы численностью до 15 человек удалось сбежать только четырём, остальные были уничтожены и остались лежать в поле. Аналитики отмечают, что до сих пор непонятно, для чего была предпринята эта самоубийственная операция.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 под Харьковом. Он отметил, что на данном направлении ВСУ собрали немало живой силы и техники, а такие бомбы являются очень эффективным оружием при большом скоплении сил противника.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)