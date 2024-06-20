Главкому ВС Украины Сырскому приказали начать контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Риттер в шоу Judging Freedom.

"Сырскому приказали за 45 дней провести контратаку под Харьковом. Это то, чего и ждут русские", — рассказал эксперт.

По мнению Риттера, ситуация в данном регионе может повторить события на Запорожье летом 2023-го, когда ВСУ понесли масштабные потери в живой силе и технике, но так и не смогли добиться успеха. Он считает, что украинские силы вновь столкнутся с серьёзными трудностями.

Ранее президент России заявил, что Украина планирует организовать новое контрнаступление, которое попытается подать Западу как крупный успех 2024-го. Он предупредил, что попытки "любой ценой" выдавить ВС РФ из Харьковской области приведут Киев к значительным потерям. Они обойдутся украинским войскам очень дорого, подчеркнул Путин.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)