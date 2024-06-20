Президент Российской Федерации Владимир Путин на конференции для журналистов по итогам визита во Вьетнам выразил озабоченность ударами ВС Украины по территории России, включая атаки на Белгород. Путин подчеркнул, что такие действия могут быть расценены как акт агрессии со стороны Украины.
"Это требует исследования. Но близко к тому", — отметил глава государства.
Президент также подчеркнул, что для Москвы приоритетной задачей остаётся защита территории страны от ударов противника.
"Для России важнейшая задача — отражать удары на своей территории", — подчеркнул Путин.
Президент также заявил, что Запад хочет "сменить Зеленского" в первой половине 2025-го. Перед этим "на него будут повешены все непопулярные решения", среди которых очередное снижение мобилизационного возраста. Ранее внешняя разведка РФ опубликовала "прогноз", согласно которому Зеленского "заменят" на Залужного для переговоров с Россией.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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