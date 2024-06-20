Kongsberg Defence & Aerospace открыл новый завод по производству ракет в Норвегии, пишет Bloomberg. Новый завод начнёт свою работу 20 июня и будет выпускать ракеты морского и воздушного базирования, включая NSM и JSM, которые могут использоваться на истребителях F-35.

Характеристики и использование

Ракеты NSM и JSM имеют примерно схожие характеристики: вес около 400 кг, длина около четырёх метров, дальность поражения до 200 км. Эти ракеты применяются ВС США, Варшавы, Британии и других стран.

История и цель проекта

Идея строительства завода возникла еще в 2021 году, до начала СВО. Норвегия инициировала проект для обеспечения безопасности своих нефтегазовых месторождений. Kongsberg Defence, являясь одним из трёх подразделений Kongsberg Gruppen, специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной продукции ОПК и аэрокосмической промышленности.

Геополитический контекст

Открытие завода совпадает с усилиями НАТО увеличить военные расходы до 2% ВВП в 2024 году и до 4% к 2030 году. В Бодё проходит встреча с участием президента Финляндии Александера Стубба, премьеров Норвегии и Швеции, а также глав МО этих трёх стран. На саммите обсуждается оказание дальнейшей поддержки Украине. Генсек НАТО также заявил, что первые в ЕС истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, будут готовы к выполнению ядерных миссий Альянса.

Фото: сommons.wikimedia.org/Airman 1st Class Zachary Foster (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)