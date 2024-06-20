Президент России заявил, что попытки выдавить российские войска из Харьковской области приведут к серьёзным потерям для ВС Украины. В своём обращении к журналистам он отметил, что Киев испытывает давление со стороны Америки и ЕС, которые настаивают на достижении этой цели любой ценой.
Стратегический план Запада
Путин подчеркнул, что американские и европейские союзники киевского режима подталкивают украинцев к выдавливанию подразделений ВС РФ на линию границы, рассчитывая представить это как крупный успех ВСУ в 2024-ом, что особенно актуально в связи с предстоящим саммитом НАТО и выборами в Штатах.
"Нам известно, что американцы и европейцы толкают украинцев к тому, чтобы они любой ценой выдавили наши подразделения на госграницу, они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с саммитом НАТО и выборами в США", — заявил президент.
Высокая цена без учёта реалий
Президент РФ отметил, что команда "любой ценой", если она не основана на реалиях, приведёт к значительным потерям для украинских ВСУ.
"Эта команда не основана на реалиях и будет очень дорого стоить украинским войскам", — добавил он.
Путин также выразил уверенность, что попытки, не учитывающие текущую военную обстановку, могут серьёзно навредить Украине, увеличив число потерь среди её солдат.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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