В сети появились видеокадры, зафиксировавшие момент удар ВС РФ по Гороховатскому мосту в Харьковской области. Видео, опубликованное "Военной хроникой", демонстрирует разрушение важного инфраструктурного объекта, служившего одним из основных каналов снабжения группировки ВСУ.

Удар по "дороге жизни"

По предварительной информации, удар был нанесён ракетой Р-500. Telegram-канал "Изнанка" называет разрушенную переправу "дорогой жизни", подчёркивая, что удар российской ракеты стал расплатой за неспособность РЭБ ВСУ подавить работу разведывательных беспилотников.

Военкоры отмечают, что разрушенный мост использовался для снабжения и ротации войск противника. Ракета Р-500, созданная для "Искандера", прошла испытания в 2008 году и была принята на вооружение в 2009-ом. Дальность стрельбы составляет до 1000 километров.

Подготовка к контрнаступлению

Ранее сообщалось, что офицеры НАТО и главком ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки для контрнаступления в Харьковской области. Военные эксперты связывают наращивание сил на линии соприкосновения с подготовкой к этому наступлению. Аналитики называют это попыткой повторить "контрнаступ-2023", но на локальном участке.

Таким образом, удар по Гороховатскому мосту стал важным стратегическим ходом, направленным на подрыв возможностей ВСУ в области снабжения и ротации войск в ключевом регионе боевых действий.

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