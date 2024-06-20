На парижской оружейной выставке Eurosatory представили ряд новейших разработок, одной из которых стал Panther KF51 от Rheinmetall. РИА Новости рассмотрело, какой может быть боевая техника нового поколения.

Альтернатива общеевропейскому проекту

"Пантера" дебютировала в 2022 году н Eurosatory, вызвав большой интерес благодаря боевым возможностям и участию в гонке вооружений. С 2017 года Франция и ФРГ работали над созданием новой платформы MGCS, основы боевого танка ЕС. Однако за этот период значительных успехов достигнуто не было. Лишь летом 2023 года Борис Писториус и Себастьян Лекорню заявили о готовности вернуться к проекту.

Причиной этого шага стал провал ВСУ с использованием европейской тяжёлой техники: даже новейшие "Леопарды" 2А6 не оправдали ожиданий Запада. В редких танковых дуэлях Т-90М "Прорыв" показали превосходство над немецкими машинами. Создание "танка будущего" пока остаётся под вопросом, но потенциальные разработчики MGCS представили свои отдельные проекты, среди которых новая "Пантера".

Конец долгого спора?

Panther KF51, названный в честь танка Третьего рейха, являет собой эволюцию "Леопардов". Машина меньше и легче Leopard 2А7 — почти на 10 тонн, что делает её более мобильной. От предшественника "Пантера" унаследовала дизельный двигатель V12 MTU MB 873 Ka-501 с запасом в 500 км.

При этом Panther KF51 оснащена 130-мм пушкой L52. Немецкие конструкторы пришли к выводу, что 120-мм орудия не отвечают требованиям современных конфликтов и модернизировать их невозможно. Это привело к утяжелению орудия и башни, но за счёт этого танк обладает на 50% большей дальностью стрельбы.

Ожидается, что "Пантера" будет стрелять бронебойными подкалиберными и осколочно-фугасными снарядами с подрывом в воздухе. Дополнительное вооружение включает спаренный пулемёт 12,7-мм.

Среди других нововведений стоит отметить наличие автомата заряжания. Ранее подачей снарядов в ствол занимался член экипажа. Однако рост калибров и опыт СВО показали неэффективность такого подхода, и конструкторы решили использовать метод разработчиков СССР.

Фото: commons.wikimedia.org/Rheinmetall Defence (Creative Commons Attribution 4.0 International)