Визит президента Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию, заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире Judging Freedom. Он подчеркнул, что этот визит "изменил мир" и сделал невозможным для Штатов и Байдена осуществление плана "лёгкого пути".

"США верили, что загнали Москву в угол на годы, чтобы Запад мог идти по сценарию глобального доминирования и укрощения КНР", — считает эксперт.

По мнению Доктороу, РФ обозначила своё влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила странам Запада, что они имеют дело с Евразийским континентом, поскольку к востоку от НАТО есть масса стран с пророссийской позицией.

На переговорах Путина и Ким Чен Ына заключён Договор о стратегическом партнёрстве. Председатель КНДР заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества, включая военное дело. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает развития военно-технического сотрудничества с Пхеньяном в связи с Договором о взаимодействии. Этот договор и ряд других соглашений были подписаны во время встречи президента РФ и председателя КНДР, что укрепляет стратегическое партнёрство между Российской Федерацией и Северной Кореей.

Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)