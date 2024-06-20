В России впервые опубликованы документы о преступлениях Эриха Густава Шарфеттера, серийного садиста-убийцы, приговорённого к 18 пожизненным срокам за убийства в концлагере на территории СССР. Эти документы размещены на сайте "История.рф" и были обнаружены группой учёных под руководством Егора Яковлева.
Первого февраля 1980-го земельный суд Штаде в Германии приговорил Шарфеттера к 18 пожизненным срокам за 18 убийств в концлагерях Вайвара, Куремяэ и других на территории Эстонии в 1943 году. Десятилетие спустя глава Нижней Саксонии, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал Шарфеттера по причине возраста и ухудшения здоровья. Шарфеттер был освобождён и умер в 1998 году в 90 лет.
Шарфеттер вступил в НСДАП в 1931 году, а в 1933 году — в СС. В 1939 году его призвали в ваффен-СС, где он получил военное образование. Он участвовал в польской кампании, а затем служил в СС как санитар, проходя дополнительную подготовку по борьбе с болезнями и эпидемиями. Осенью 1943 года его направили в Эстонию, где он совершил свои преступления.
После эвакуации из Эстонии Шарфеттер служил в концлагере Штуттхоф. В последние месяцы войны он перебрался в Гамбург. С 1956 года работал на судах помощником машиниста. В ноябре 1960 года жена сообщила ему об интересе полиции, Шарфеттер сошёл с судна в Порт-Саиде и попросил убежища в Египте. В ноябре 1977 года он вернулся в ФРГ, где был арестован по прилёту в аэропорт Мюнхена. Судебный процесс над ним начался в1978 году.
Фото: commons.wikimedia.org/Johannes Dorn (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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