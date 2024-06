Учителя рисования из Липецка Даниила Клюку приговорили к 20 годам, пишет РБК со ссылкой на военный суд. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 15 — в колонии строгого режима. Клюка признали виновным по статьям 275 УК РФ (госизмена) и части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Также ему назначили штраф 500 000 рублей и ограничение свободы на год после отбытия наказания. Приговор ещё может быть обжалован.

Судебные материалы указывают, что Клюка дважды переводил средства на счета фонда "Вернись живым", который признан Минюстом нежелательной организацией. Первый перевод составил 100 000 рублей, второй — 20 000 рублей. Оба перевода конвертированы в Bitcoin. СК утверждает, что средства идут на финансирование ВСУ.

Обвинение полагает, что Клюка намеревался оказать финансовую помощь запрещённому нацбату "Азов"*. На судебном заседании он полностью признал вину, выразил раскаяние, но отказался от дачи показаний, подтвердив данные предварительного следствия.

*запрещённая в РФ террористическая организация.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)