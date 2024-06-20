Учителя рисования из Липецка Даниила Клюку приговорили к 20 годам, пишет РБК со ссылкой на военный суд. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 15 — в колонии строгого режима. Клюка признали виновным по статьям 275 УК РФ (госизмена) и части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Также ему назначили штраф 500 000 рублей и ограничение свободы на год после отбытия наказания. Приговор ещё может быть обжалован.
Судебные материалы указывают, что Клюка дважды переводил средства на счета фонда "Вернись живым", который признан Минюстом нежелательной организацией. Первый перевод составил 100 000 рублей, второй — 20 000 рублей. Оба перевода конвертированы в Bitcoin. СК утверждает, что средства идут на финансирование ВСУ.
Обвинение полагает, что Клюка намеревался оказать финансовую помощь запрещённому нацбату "Азов"*. На судебном заседании он полностью признал вину, выразил раскаяние, но отказался от дачи показаний, подтвердив данные предварительного следствия.
*запрещённая в РФ террористическая организация.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Опубликованы данные нациста СС Шарфеттера, помилованного отцом фон дер Ляйен
В России впервые опубликованы документы о преступлениях Эриха Густава Шарфеттера, серийного садиста-убийцы, приговорённого к 18 пожизненным срокам за убийства в концлагере на территории СССР. Эти документы размещены на сайте "История.рф" и были обнаружены группой учёных под руководством Егора Яковлева.
BYD и CATL объявили о планах представить аккумулятор для электромобиля с зарядкой за 10 минут
Китайские лидеры автомобильной промышленности, компания BYD и производитель батарей CATL, объявили о планах представить к концу года новые литий-железо-фосфатные аккумуляторы для электромобилей, способные заряжаться за 10 минут благодаря использованию коэффициента зарядки 6С.
Из-за урагана в Москве цены на такси выросли в 2,5 раза
Из-за плохих погодных условий в Москве цены на такси увеличились в среднем на 150-250%. Повышение стоимости связали с ливнем и ураганом.
Lada стала лидером среди самых популярных малолитражных автомобилей в РФ
Эксперты выделили самые популярные малолитражные автомобили в России. В категории подержанных авто с двигателем до 1,5 литров лидирует Lada, занимая почти 40% рынка. Самые часто встречающиеся модели на рынке — это ВАЗ-2110, Kia Rio, 2114 Samara, 2115 Samara и Hyundai Accent.