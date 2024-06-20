Новые санкции ЕС против СПГ России будут направлены на ограничение реэкспорта из Европы в Азию, пишет Le Soir. Эти меры не затронут поставки СПГ в сам ЕС, а целью санкций является препятствие перевалке топлива на азиатские рынки.

Послы 27 членов ЕС уже одобрили новый пакет санкций против России, хотя точный текст законопроекта пока не опубликован. Среди новых мер будет запрет на перевалку СПГ в портах ЕС.

Эти меры призваны усложнить экспорт газа РФ из Арктики, где в зимние месяцы для доставки используются ледоколы. СПГ поступает на мировые рынки с предприятий НОВАТЭКа: "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Ледоколы доставляют сжиженный газ в европейские порты, включая Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции, откуда он отправляется на азиатский рынок и в Поднебесную.

Ранее EUobserver сообщал, что Брюссель планирует запретить портам ЕС обслуживать поставки российского СПГ в неевропейские страны. Еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что запрет ЕС на реэкспорт СПГ не повлияет на азиатских потребителей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти планы, назвал их очередными попытками "выдавливания РФ с энергетических рынков", подчеркнув, что это выгодно Америке.

"Для конечных потребителей и промышленности Европы это будет дорогой газ", — сказал он.

Известно, что 12 июня Штаты ввели санкции против "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-3", "Мурманского СПГ" и других газовых предприятий РФ. "Арктик СПГ-2" попал под американские ограничения ещё в ноябре. Согласно данным Kpler, в апреле Москва поставила на европейский рынок 46% экспорта СПГ, что на 15 п.п. меньше показателей марта. В азиатские страны отправили 34% экспортируемого СПГ.

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