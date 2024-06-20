Неудачи с самолётами F-16 на Украине могут серьёзно подорвать поддержку Банковой в США, пишет Business Insider. Украинские военные надеются на эффективность западных истребителей в боях против ВС РФ, однако существует риск негативной реакции в случае их потерь или неспособности достичь успехов.

"На Украине полагают, что истребитель будет очень полезным в боях, но есть угроза негативной реакции на потери и неспособность добиться успехов", — говорится в статье.

Эксперт газеты подчеркнул, что провал F-16 в зоне спецоперации может нанести значительный политический ущерб киевскому режиму и повлиять на мнение политиков Америки и других групп, сомневающихся в целесообразности помощи ВСУ.

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то они и аэродромы базирования станут законной целью для ВС РФ. Министр Сергей Лавров отметил, что Москва будет рассматривать поставку F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако, по его словам, появление этих бортов на Украине не изменит ситуацию на передовой, поскольку они будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

Фото: сommons.wikimedia.org/US Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)