Сегодня в Липцах Харьковской области произошёл бенефис ФАБ-3000 М-54 с УМПК. Целью стал трёхэтажный дом, используемый ВСУ как пункт временной дислокации. Прямого попадания не вышло, но это первое боевое применение в истории человечества бомбы столь большого калибра с УМПК, пишет военлёт Fighterbomber. И отклонение авиабомбы по курсу 10 метров.
"Это даже для управляемого снаряда отличный результат, поскольку справочный радиус поражения у ФАБ-3000 составляет 230 метров, а осколки сохраняют убойную силу на дистанции 1 240 метров", — отметил лётчик.
Всех причастных к созданию нового УМПК он предлагает поощрить.
"Радуемся за наших гениев, испытателей, ПАНов, беспилотчиков и всех причастных к историческому событию", — подчеркнул Fighterbomber.
При прямом попадании цели был бы нанесён более существенный ущерб. Однако точность изделий с УМПК за последний год стала гораздо выше. Необходимость планирующих ФАБ-3000 вызывает дискуссию из-за технических особенностей и нюансов применения. И всё же арсенал средств ВКС РФ стал больше.
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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