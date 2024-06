Договор о стратегическом сотрудничестве России и КНДР предполагает военное взаимодействие. По данным из открытых источников, Корейская народная армия имеет 4 500 самоходных орудий, 3 500 буксируемых пушек и более 2 000 РСЗО. Парк артиллерии оценивают в 10 500 единиц.

Чем Пхеньян может быть полезен России, и может ли КНДР стать для нас Уралом времён ВОВ? Или здесь важнее технологии РФ, связанные с межконтинентальными баллистическими ракетами? Угрожает ли теперь напряжённость на Корейском полуострове США напрямую, и повлияет ли она на принимаемые решения?

На эти вопросы NewsInfo.Ru ответил полковник запаса Андрей Головатюк, кандидат политических наук и член президиума организации "Офицеры России".

Чем Пхеньян интересен России кроме боеприпасов? РСЗО, САУ?

"Пхеньян может быть полезен с той точки зрения, что Россия получает дополнительный плацдарм для развёртывания группировок на Дальнем Востоке. Помимо группировки Тихоокеанского флота мы ещё можем использовать территорию КНДР для развёртывания каких-то группировок. Я считаю, что только с этой точки зрения", — поделился полковник.

Северная Корея способна быстро поставить экономику на военные рельсы, поэтому в республику поехали Андрей Белоусов и Денис Мантуров?

"Северная Корея, по-моему, постоянно живёт в состоянии опасности из-за войны с Южной Кореей. Поэтому у них и так всё работает на армию, на оборону. Наверное, у них нет необходимости перестраивать оборону под гражданский лад и под военный", — считает Головатюк.

КНДР может стать для нас Уралом времён ВОВ? Или здесь важнее технологии России?

"Нет. Это всё важнее для корейцев. С точки зрения России это просто взаимодействие", — заключил кандидат политических наук.

Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)