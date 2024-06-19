Российские бойцы ликвидировали группу колумбийских наёмников в ходе боёв за Красногоровку в Донецкой Республике, пишет Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Эти наемники были прикомандированы к 59 бригаде ВС Украины и бесследно исчезли в мае 2024-го. Лишь недавно стало известно об их судьбе. Согласно информации канала, в боях были ликвидированы следующие наёмники: Карлос Росеро Эрнандес, Экар Брито, Уго Моралес Тике, Нейдер Гомес, Эсекиэль Гомес, Хоан Манкильо, Эрнандо Альдано и Эдуар Ардила. Жена одного из скончавшихся наёмников рассказала о тяжёлых условиях службы и обмане с выплатами довольствия.

Ранее МО России сообщило, что армия ВС РФ взяла в плен колумбийского наёмника, сражавшегося в рядах боевиков ВСУ. Пленный заявил, что приехал на спецоперацию после того, как увидел публикации в соцсетях о потребности ВСУ в живой силе.

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