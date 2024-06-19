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Bloomberg: Вьетнам принял Путина, проигнорировав критику США
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 1:44

Bloomberg: Вьетнам принял Путина, проигнорировав критику США

Вьетнам принял президента Владимира Путина, несмотря на критику Америки, пишет Bloomberg. Это подчёркивает долгосрочные отношения между Вьетнамом и Москвой, охватывающие энергетику и вооружения. Визит Путина символизирует укрепление связей и является явным игнорированием возражений посольства Штатов в Ханое.

Вьетнам рассматривает РФ как важного стратегического партнёра, предоставляющего поддержку по ряду главных направлений. Такое отношение демонстрирует готовность Вьетнама сохранить тесные связи с Россией, несмотря на давление Запада, в частности США.

Кроме того, Вьетнам занимает нейтральную позицию по вопросу украинского кризиса. С самого начала СВО на Украине Вьетнам не присоединился к осуждениям Кремля, предпочитая нейтралитет и призывы к дипломатическим путям урегулирования. Такой подход позволяет Вьетнаму поддерживать баланс в отношениях и избегать конфронтации с крупными державами.

Фото: commons.wikimedia.org/Diego Delso (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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