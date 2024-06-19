Американские учёные обнаружили потенциал неинвазивного лечения инсульта с помощью лазерной терапии. Результаты их исследования опубликованы в Stroke.

Группа исследователей искала новые методы лечения инсульта, поскольку существующее лечение тромболизисом и тромбэктомией эффективно лишь в определённых временных рамках и подходит не всем пациентам. Одним из перспективных направлений стало направленное воздействие на эндотелиальные клетки, выстилающие сосуды, поскольку дисфункция этих клеток связана с развитием инсульта.

Исследователи обнаружили, что лазерное лечение улучшает кровоснабжение мозга и снижает травмы от инсульта, стимулируя производство оксида азота (NO). Он играет ключевую роль в поддержании проницаемости сосудов для свободного кровотока. Терапия с использованием лазера также может быть эффективна при других сердечно-сосудистых заболеваниях, связанных с дефицитом оксида азота.

"Лазерное лечение оказывает воздействие на эндотелиальные клетки, что улучшает кровоток и снижает повреждения от инсульта. Производство оксида азота стимулируется, это поддерживает проницаемость сосудов", — отметили учёные.

Эти находки открывают новые возможности для неинвазивного лечения пациентов после инсульта и могут быть применимы для лечения других сердечно-сосудистых заболеваний.

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