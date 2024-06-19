Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине из-за присутствия в списке подписантов греческого патриарха из Стамбула. Об этом сообщил глава МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х.

Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции в Бюргенштоке. Он поддержал коммюнике по итогам конференции и оказался в списке подписавших документ.

"Данные о том, что Греческий Патриархат в Стамбуле участвовал в саммите по Украине с государственным статусом, и что министр провёл двустороннюю встречу с Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности", — заявил Кечели.

Что касается названия Греческого патриархата Стамбула, добавленного в качестве подписанта в декларацию, представленную общественности, были запрошены объяснения от организаторов. Очевидно, что в государственной политике нет никаких изменений в отношении позиции Греческого Патриархата.

Турция не признаёт вселенский статус Константинопольской церкви. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, статус Константинопольского патриарха ограничен богослужениями для проживающих в Турции греков. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер, патриархату запрещено заниматься политикой.

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