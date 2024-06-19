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Сенатор Пушков: решение отправить ВС Польши во Францию здравое
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 1:21

Сенатор Пушков: решение отправить ВС Польши во Францию здравое

Сенатор Совфеда Алексей Пушков поддержал решение Варшавы отправить своих военных во Францию, назвав его более здравым и безопасным в своём Telegram-канале.

"Вместо Украины Варшава отправляет военный контингент в Париж. Решение куда более безопасное и здравое", — отметил Пушков.

Речь идёт о решении польского Бюро нацбезопасности отправить 20 солдат в Париж для обеспечения безопасности во время Олимпиады во французской столице. Ранее посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявила, что отправка солдат на Украину не является красной линией для Эстонии.

"Мы надеемся на позицию блока НАТО или ЕС, и наши лидеры, особенно Минобороны, это обсуждают. Недавно они сказали, что нет ничего невозможного", — отметила она.

Фото: commons.wikimedia.org/Svklimkin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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