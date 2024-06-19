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Боец ВС РФ Архип рассказал RT, как его спасла фляжка времён ВОВ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 1:17

Боец ВС РФ Архип рассказал RT, как его спасла фляжка времён ВОВ

Российский военный "Архип" сообщил, что фляжка времён Второй Мировой спасла его от ранения в зоне СВО на Украине, передаёт RT.

"Архип" рассказал, что весной попал под обстрел боевиков ВСУ. После обстрела он осмотрел себя и обнаружил, что на нём нет никаких повреждений. Оказалось, что один из осколков снаряда застрял во фляжке, которая висела у него на поясе.

Эту фляжку "Архипу" передала пенсионерка Римма Ивановна вместе с гуманитарной помощью. Женщина рассказала, что фляжка принадлежала её покойному супругу, который принимал участие в ВОВ.

"Думаю, чего фляжка лежит в серванте? Вот и решила передать", — поделилась пенсионерка.

В начале лета "Архип" приехал к Римме Ивановне, чтобы лично поблагодарить за гуманитарную помощь и фляжку, которая спасла ему жизнь. Ранее рядовой Александр Ялдинов отметил, что поделки, которые дети мастерят для бойцов СВО, спасают жизни во время боевых действий. В частности, речь идёт о перископах, собираемых детьми и отправляемых в зону СВО вместе с гуманитарной помощью.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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