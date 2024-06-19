Американский миллиардер Илон Маск выразил возмущение по поводу программы Джо Байдена, направленной на обеспечение доступа жителей страны к высокоскоростному интернету. Маск отметил, что выделение 42,5 млрд долларов является "возмутительной растратой денег налогоплательщиков и не помогает нуждающимся". Он сделал это заявление в соцсети Х, отреагировав на ход реализации данного плана.

Программа Байдена была одобрена Конгрессом США в 2021 году, когда было выделено почти 42,5 миллиарда долларов. Однако она так и не была реализована. По данным комиссара Федеральной комиссии FCC Брендана Карра, доля населения, получившего доступ к Сети, остаётся крайне низкой.

"Годы спустя 1% людей не подсоединён за счёт этих средств. Фактически никакое строительство даже не начнётся до 2025 года", — указал Карр в соцсети Х.

Маск и Карр выразили недовольство тем, что несмотря на финансирование, результаты программы не оправдали ожиданий, и многие американцы живут без доступа к высокоскоростному интернету.

Фото: сommons.wikimedia.org/Justin Pacheco (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)