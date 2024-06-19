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Политолог Миршаймер: мирный план Путина – лучшая сделка для Украины
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 1:01

Политолог Миршаймер: мирный план Путина – лучшая сделка для Украины

Политолог США Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom заявил, что предложенный Путиным план представляет собой лучший исход конфликта для Украины.

"С моей точки зрения, разумно для Запада и Киева принять условия Путина и начать переговоры, потому что это лучшая сделка, которую Украина может заключить", — отметил он.

По словам профессора, лучшим решением было бы провести переговоры сейчас и признать тот факт, что Киев потерял четыре области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от НАТО. Миршаймер подчеркнул, что ключевая проблема заключается в том, что Запад и киевский режим верят, что могут усилить ВСУ и восстановить баланс сил на поле боя.

"Я думаю, это бред. Они в беде и должны заключить сделку сейчас", - резюмировал эксперт.

Президент Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса присоединённых областей как регионов России, закрепление безъядерного и внеблокового статуса Украины. Киевский режим инициатив отверг.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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