Йенс Столтенберг начал своё турне по Северной Америке, с 17 по 21 июня он посетил Штаты и Канаду, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса в Брюсселе. Турне стартовало с Вашингтона, где глава НАТО встретился с Байденом. Столтенберг также выступил с речью и ответил на вопросы в научном центре Вильсона.
Также 18 июня он встретился с Энтони Блинкеном и членами сенатского комитета. Запланировано общение с сенаторами США и Митчеллом Макконнеллом. Затем Столтенберг отправился в Оттаву, где встретился с канадским премьером Джастином Трюдо. В Канаде генсеку НАТО вручили премию Сен-Лорана. Кроме того, 20 июня глава Альянса встретится с Джейком Салливаном и конгрессменами.
В Вашингтоне с 9 по 11 июля пройдёт саммит НАТО, последний в карьере Столтенберга в качестве руководителя альянса. Повестка его визитов в США и Канаду связана с усилением помощи Украине. В конце минувшей недели генсек НАТО председательствовал на совещании МО стран организации, которое было сфокусировано на подготовке вашингтонской встречи альянса на высшем уровне. Как отметил Столтенберг, ключевыми пунктами повестки были поддержка Украины и оборона НАТО.
Фото: commons.wikimedia.org/Bjoertvedt (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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