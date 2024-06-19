Российская армия продолжает выводить из строя логистику ВСУ. В Харьковской области разбит Гороховатский мост, один из основных каналов снабжения сватовско-кременской группировки противника. Видео уничтожения моста опубликовала "Военная хроника". Согласно сообщению, мост был поражён Р-500.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Сырский с офицерами НАТО готовят ударные группировки для локального "контрнаступа" в Харьковской области. Бойцы РФ отметили, что ВСУ начали стягивать технику ко второму и третьему эшелону обороны.

Президент Путин объяснил, что Москва вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы защитить Белгород и приграничье от террористических ударов. Снятые с беспилотника кадры удара по стратегически важному сооружению показали, как боеприпасы сбрасываются на Гороховатский мост.

Ранее ВС России также нанесли удар по месту размещения частей ВСУ под Харьковом, где находились иностранные наёмники, сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко. В среду глава Харьковской области Олег Синегубов заявил о планах Киева продолжить эвакуацию на Боровском направлении.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)