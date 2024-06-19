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Ветеран СВО Долгошея: продвижение ВС РФ под Харьковом отвлекло ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 23:06

Ветеран СВО Долгошея: продвижение ВС РФ под Харьковом отвлекло ВСУ

Наступательные действия ВС России под Харьковом носили отвлекающий характер, сообщил NEWS.ru Владислав Долгошея. По его словам, ключевыми точками являются Часов Яр и Очеретино в Донецкой Республике.

"Харьковское наступление было отвлекающим манёвром. Сейчас у российской армии два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Они актуальны, чтобы взять агломерацию Торецка в окружение", — заявил ветеран Долгошея.

Он добавил, что наступление позволило ВС России оттянуть часть резервов ВСУ с других участков фронта. Автор канала "Владислав Сас" предположил, что активизация российских бойцов под Торецком призвана отвлечь ВСУ, затянув в эту агломерацию как можно больше сил противника и сковав их там.

Ранее "Страна" со ссылкой на данные Deep State сообщила, что ВС России нарастили "ударный кулак" от Райгородки до Нововодяного в ЛНР. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой. МО РФ данную информацию не комментировало.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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