Западные лидеры, которые опасались глобального потепления, теперь ведут мир к ядерной катастрофе, заявил экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Иронично: лидеры, говорившие вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету, сейчас на пути к тому, чтобы положить конец человечеству атомной войной в 2024 году", — написал он.
В начале июня президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к риску. Путин обратил внимание на то, что возглавляемую им Россию всё время пытаются обвинять в "размахе ядерной дубинкой", однако тему возможности применения ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая вопросы и выводя президента на этот разговор.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет применять атомное оружие, если не будет угрозы существованию России. Он также назвал опасными рассуждения политиков в Америке и ЕС о вероятности ядерной войны.
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