Китайская Народная Республика обвинила Оттаву в нарушении Устава ООН и угрозе миру в Южно-Китайском море из-за отправки туда военных кораблей, заявил представитель посольства КНР в Канаде РИА Новости.
"Канада направляет корабли и вертолёты раз за разом, демонстрируя силу в Южно-Китайском море под предлогом защиты судоходства и полётов, что является серьёзным нарушением Устава ООН и ставит под угрозу стабильность", — заявил представитель дипмиссии.
Посольство подчеркнуло, что Южно-Китайское море является "общим домом для региона", и Пекин намерен разрешать споры через переговоры напрямую с заинтересованными странами. Поднебесная призывает Оттаву прекратить провокации и уважать интересы республики в Южно-Китайском море.
"Китай призывает искренне уважать суверенитет КНР, а также интересы в Южно-Китайском море, и прекратить провоцировать конфронтации", — заявил представитель посольства КНР в Оттаве.
Посольство также подчеркнуло, что Пекин готов "решительно реагировать на нарушения и провокации", отметив, что Канада не является стороной, вовлечённой в вопрос Южно-Китайского моря.
Фото: commons.wikimedia.org/Qilei Cai (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Хрусталёв рассказал, в чём состоит взаимопомощь РФ и КНДР
Специалист по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв рассказал РИА Новости, что взаимопомощь Москвы и Северной Кореи может заключаться в отвлечении усилий противника на другую сторону.
Global News: Отставки Трюдо жут 68% респондентов из Канады
Более 68% канадцев выразили большое желание видеть Джастина Трюдо вне должности премьера страны, сообщает Global News, ссылаясь на данные опроса Ipsos, проведённого среди более 1000 респондентов с 12 по 14 июня.
В России объяснили разрушительную силу землетрясения в Ното наложением волн
Российские сейсмологи под руководством Ольги Павленко из Института физики Земли РАН обнаружили, что разрушительная сила землетрясения на японском полуострове Ното была вызвана наложением сейсмических волн.
Суд отправил под домашний арест директора компании "Савон-К" по делу о массовом отравлении
Замоскворецкий суд Москвы поместил под домашний арест Владимира Шина, директора компании "Савон-К", по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.