Китайская Народная Республика обвинила Оттаву в нарушении Устава ООН и угрозе миру в Южно-Китайском море из-за отправки туда военных кораблей, заявил представитель посольства КНР в Канаде РИА Новости.

"Канада направляет корабли и вертолёты раз за разом, демонстрируя силу в Южно-Китайском море под предлогом защиты судоходства и полётов, что является серьёзным нарушением Устава ООН и ставит под угрозу стабильность", — заявил представитель дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что Южно-Китайское море является "общим домом для региона", и Пекин намерен разрешать споры через переговоры напрямую с заинтересованными странами. Поднебесная призывает Оттаву прекратить провокации и уважать интересы республики в Южно-Китайском море.

"Китай призывает искренне уважать суверенитет КНР, а также интересы в Южно-Китайском море, и прекратить провоцировать конфронтации", — заявил представитель посольства КНР в Оттаве.

Посольство также подчеркнуло, что Пекин готов "решительно реагировать на нарушения и провокации", отметив, что Канада не является стороной, вовлечённой в вопрос Южно-Китайского моря.

Фото: commons.wikimedia.org/Qilei Cai (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)