Специалист по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв рассказал РИА Новости, что взаимопомощь Москвы и Северной Кореи может заключаться в отвлечении усилий противника на другую сторону.
"КНДР и так оттягивала на себя весомую часть усилий Америки и её союзников. Сфокусированные на северо-востоке Азии силы не могут одновременно работать на Ближнем Востоке и в Восточной Европе", — заявил эксперт.
В Пхеньяне завершились переговоры, по итогам которых был подписан Договор о стратегическом партнёрстве. Президент Путин отметил, что документ включает взаимную помощь в случае агрессии против сторон договора. Он подчеркнул, что Запад, поставляя ВСУ вооружение и технику, нарушает обязательства. В ответ на это Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР.
По данным Белой книги МО Южной Кореи за 2022 год, численность КНДР составляет 1,28 млн человек, резервистов — 7,62 млн. На вооружении Сухопутных войск более 4 300 танков, 2 600 БТР, 8 800 артиллерийских орудий, 5 500 РСЗО и более 100 шасси для запуска ракет "земля-земля". ВМС включают 420 боевых кораблей, 250 десантных, 20 миноукладчиков, и 70 подлодок. ВВС КНДР насчитывают свыше 810 боевых и 290 учебных бортов, а также 290 вертолётов.
Путин назвал новый договор фундаментальным и отметил, что он станет основой отношений России и КНДР на долгие годы вперед. Он заменит договор о дружбе и взаимопомощи 1961-го и договор о сотрудничестве 2000 года, а также Московские и Пхеньянские декларации.
Помощник президента Юрий Ушаков также отметил, что появление нового документа обусловлено изменениями в геополитической обстановке и качественными переменами в двусторонних отношениях. Договор направлен на обеспечение большей стабильности в Северо-Восточной Азии.
Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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