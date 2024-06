Wall Street Journal пишет о впечатлении американской разведки от укрепления отношений России с Тегераном, Северной Кореи и Поднебесной в сфере безопасности с начала СВО. Тема поднята на фоне визита Владимира Путина в КНДР и состоявшегося Договора о стратегическом партнёрстве между государствами.

По итогам переговоров между Кремлём и КНДР при участии Путина и Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. По мнению авторов WSJ, этот шаг подчёркивает готовность Москвы и её союзников объединять усилия в ответ на доминирование Штатов в международной системе.

Издание также утверждает, что уровень военного сотрудничества между Москвой, Тегераном, Пхеньяном и Пекином существенно углубился с февраля 2022-го. Это сотрудничество, по мнению аналитиков, включает обмен "чувствительными технологиями", представляющими угрозу для интересов Америки и её союзников на долгие годы после завершения СВО.

Ранее заявления главы МО Великобритании о поставках из Поднебесной вооружений для ВС России для использования на Украине не получили подтверждения от Госдепа. В то же время США обвинили Тегеран и Северную Корею в поддержке ОПК РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)