Wall Street Journal пишет о впечатлении американской разведки от укрепления отношений России с Тегераном, Северной Кореи и Поднебесной в сфере безопасности с начала СВО. Тема поднята на фоне визита Владимира Путина в КНДР и состоявшегося Договора о стратегическом партнёрстве между государствами.
По итогам переговоров между Кремлём и КНДР при участии Путина и Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. По мнению авторов WSJ, этот шаг подчёркивает готовность Москвы и её союзников объединять усилия в ответ на доминирование Штатов в международной системе.
Издание также утверждает, что уровень военного сотрудничества между Москвой, Тегераном, Пхеньяном и Пекином существенно углубился с февраля 2022-го. Это сотрудничество, по мнению аналитиков, включает обмен "чувствительными технологиями", представляющими угрозу для интересов Америки и её союзников на долгие годы после завершения СВО.
Ранее заявления главы МО Великобритании о поставках из Поднебесной вооружений для ВС России для использования на Украине не получили подтверждения от Госдепа. В то же время США обвинили Тегеран и Северную Корею в поддержке ОПК РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Пекин: Канада нарушила Устав ООН в Южно-Китайском море
Китайская Народная Республика обвинила Оттаву в нарушении Устава ООН и угрозе миру в Южно-Китайском море из-за отправки туда военных кораблей, заявил представитель посольства КНР в Канаде РИА Новости.
Хрусталёв рассказал, в чём состоит взаимопомощь РФ и КНДР
Специалист по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв рассказал РИА Новости, что взаимопомощь Москвы и Северной Кореи может заключаться в отвлечении усилий противника на другую сторону.
В России объяснили разрушительную силу землетрясения в Ното наложением волн
Российские сейсмологи под руководством Ольги Павленко из Института физики Земли РАН обнаружили, что разрушительная сила землетрясения на японском полуострове Ното была вызвана наложением сейсмических волн.
Суд отправил под домашний арест директора компании "Савон-К" по делу о массовом отравлении
Замоскворецкий суд Москвы поместил под домашний арест Владимира Шина, директора компании "Савон-К", по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.