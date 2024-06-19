Советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что договор, подписанный Кремлём с КНДР, практически аннулирует пакет международных санкций, наложенных на Пхеньян. Это заявление Подоляк сделал в соцсети, подчеркнув, что запретительные меры теперь не действуют, что означает практически полное отсутствие международных ограничений.

"Молчание ООН и организаций, ответственных за контроль за санкциями выглядит крайне красноречиво, оглушительно громко", — отметил советник главы Офиса президента Украины.

Ранее ведущий учёный РАН Евгений Ким также высказался о значении Договора о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. Ким предположил, что если бы Россия запросила у Северной Кореи 50 000 солдат для участия в СВО, Пхеньян бы согласился. Однако, по словам эксперта, Москва пока не делает подобных запросов.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)