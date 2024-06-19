Подразделения ВСУ атаковали Энергодар, который расположен рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Противник начал активный обстрел города при помощи артиллерийских систем. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по поддержке ветеранов Общественной палаты РФ.

"После атаки БПЛА бандеровцы обстреливают Энергодар из артиллерии", — рассказал Рогов.

По его словам, к 21:00 по московскому времени украинские военные выпустили по городу семь артиллерийских снарядов. Ранее власти Энергодара сообщали об отключении электроэнергии в 19:27 в городе и окрестностях. Евгения Яшина, директор по коммуникациям ЗАЭС, подтвердила, что аварийное отключение связано с атакой беспилотников ВСУ на подстанцию "Луч", но завод продолжает работать в штатном режиме.

С начала апреля напряжённость в районе ЗАЭС возросла: режим воздушной опасности часто объявляется из-за обнаружения беспилотников ВСУ, а город Энергодар неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков.

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