Более 68% канадцев выразили большое желание видеть Джастина Трюдо вне должности премьера страны, сообщает Global News, ссылаясь на данные опроса Ipsos, проведённого среди более 1000 респондентов с 12 по 14 июня.
По результатам опроса, 75% опрошенных не поддержат Либеральную партию на предстоящих выборах, если бы таковые состоялись в ближайшее время, при этом только 25% готовы поддержать канадских либералов.
Большинство недовольных респондентов проживают в провинции Альберта (79%) и атлантических регионах Канады (76%). За оппозиционную Консервативную партию выразили готовность проголосовать 42% граждан страны, в то время как за Либеральную партию — только лишь 24%.
Опрос также подчеркнул, как нарастает недовольство Джастином Трюдо как лидером Либеральной партии, что находит отражение в общественном мнении населения Канады.
Фото: flickr.com/Mohammad Jangda (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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