Канадские власти могут в ближайшее время признать Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитные части ВС Ирана, террористической организацией. Сообщение об этом поступило от CBC, ссылающегося на правительство Канады. Подобное решение может быть принято уже на текущей неделе.
Принятие КСИР в список террористов связано с давлением на Оттаву со стороны политиков и общественников, представляющих интересы семей погибших в авиакатастрофе рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Этот борт был сбит над Ираном в январе 2020-го, в результате трагедии погибли 176 человек из различных стран, включая граждан Тегерана, Украины, Оттавы, Британии, ФРГ, Швеции и Афганистана.
Тегеран признал, что сбил самолёт по ошибке, приняв его за вражескую цель, и выразил намерение выплатить компенсации семьям погибших. Однако международные усилия по обеспечению справедливости для жертв в действии, и включение КСИР в список террористов может стать одним из шагов в данном направлении.
Фото: commons.wikimedia.org/Emad Yeganehdoost (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Пекин: Канада нарушила Устав ООН в Южно-Китайском море
Китайская Народная Республика обвинила Оттаву в нарушении Устава ООН и угрозе миру в Южно-Китайском море из-за отправки туда военных кораблей, заявил представитель посольства КНР в Канаде РИА Новости.
Хрусталёв рассказал, в чём состоит взаимопомощь РФ и КНДР
Специалист по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв рассказал РИА Новости, что взаимопомощь Москвы и Северной Кореи может заключаться в отвлечении усилий противника на другую сторону.
В России объяснили разрушительную силу землетрясения в Ното наложением волн
Российские сейсмологи под руководством Ольги Павленко из Института физики Земли РАН обнаружили, что разрушительная сила землетрясения на японском полуострове Ното была вызвана наложением сейсмических волн.
Суд отправил под домашний арест директора компании "Савон-К" по делу о массовом отравлении
Замоскворецкий суд Москвы поместил под домашний арест Владимира Шина, директора компании "Савон-К", по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.