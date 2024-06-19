Канадские власти могут в ближайшее время признать Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитные части ВС Ирана, террористической организацией. Сообщение об этом поступило от CBC, ссылающегося на правительство Канады. Подобное решение может быть принято уже на текущей неделе.

Принятие КСИР в список террористов связано с давлением на Оттаву со стороны политиков и общественников, представляющих интересы семей погибших в авиакатастрофе рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Этот борт был сбит над Ираном в январе 2020-го, в результате трагедии погибли 176 человек из различных стран, включая граждан Тегерана, Украины, Оттавы, Британии, ФРГ, Швеции и Афганистана.

Тегеран признал, что сбил самолёт по ошибке, приняв его за вражескую цель, и выразил намерение выплатить компенсации семьям погибших. Однако международные усилия по обеспечению справедливости для жертв в действии, и включение КСИР в список террористов может стать одним из шагов в данном направлении.

Фото: commons.wikimedia.org/Emad Yeganehdoost (Creative Commons Attribution 4.0 International)