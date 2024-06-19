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Военкор RT Горшенин показал обучение разведчиков ВС РФ Солдатом из
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:01

Военкор RT Горшенин показал обучение разведчиков ВС РФ Солдатом из "Эспаньолы"

Военный корреспондент канала RT Валентин Горшенин продемонстрировал занятия, на которых инструктор батальона "Эспаньола" обучает разведчиков основам работы в налёте.

"Многие насмотрятся фильмов, приходят и оружие опускают, ствол по направлению движения. Ведь в кино так красиво. Но это большая ошибка, на коротком контакте вы таким образом теряете драгоценное время", — поделился инструктор "Солдат".

Тренировки включают в себя стрельбу и выполнение штурмовых задач, направленных на укрепление навыков работы в условиях огневого контакта. Инструктор акцентирует внимание на исправлении распространённых ошибок, чтобы повысить эффективность оперативных действий разведчиков.

Ранее военкор RT Александр Яремчук продемонстрировал кадры совместной работы артиллерии и дронов с разведчиками подразделений 1 танковой армии по обнаружению и поражению ВСУ в Харьковской области.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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