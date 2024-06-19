Американский бизнесмен Дэвид Сакс высказался о том, что Владимир Зеленский отверг разумный план Илона Маска по украинскому конфликту. В посте соцсети X Сакс напомнил о публикации Маска от 2022-го, где было предложено возобновление водоснабжения в Крыму, признание полуострова частью РФ и учёт мнения населения новых российских территорий.
"Зеленский назвал это мирное предложение пророссийским. Украина никогда не получит настолько хороших условий", — подчеркнул Сакс.
Кроме того, Владимир Путин заявил о готовности немедленно прекратить огонь и начать переговоры при условии вывода ВСУ из ЛДНР и двух присоединённых областей. Он также отметил необходимость официального отказа от членства в НАТО и признания статуса Крыма и Севастополя, что подразумевает отмену всех санкций Запада против России. Путин подчеркнул, что для мирного урегулирования Украина должна иметь нейтральный статус, не входить в военные блоки и не иметь ядерного вооружения.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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