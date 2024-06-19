Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 82,6282
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 89,0914
Сакс: Зеленский отверг план Маска по урегулированию кризиса
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:56

Сакс: Зеленский отверг план Маска по урегулированию кризиса

Американский бизнесмен Дэвид Сакс высказался о том, что Владимир Зеленский отверг разумный план Илона Маска по украинскому конфликту. В посте соцсети X Сакс напомнил о публикации Маска от 2022-го, где было предложено возобновление водоснабжения в Крыму, признание полуострова частью РФ и учёт мнения населения новых российских территорий.

"Зеленский назвал это мирное предложение пророссийским. Украина никогда не получит настолько хороших условий", — подчеркнул Сакс.

Кроме того, Владимир Путин заявил о готовности немедленно прекратить огонь и начать переговоры при условии вывода ВСУ из ЛДНР и двух присоединённых областей. Он также отметил необходимость официального отказа от членства в НАТО и признания статуса Крыма и Севастополя, что подразумевает отмену всех санкций Запада против России. Путин подчеркнул, что для мирного урегулирования Украина должна иметь нейтральный статус, не входить в военные блоки и не иметь ядерного вооружения.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Пекин: Канада нарушила Устав ООН в Южно-Китайском море

Пекин: Канада нарушила Устав ООН в Южно-Китайском море

Китайская Народная Республика обвинила Оттаву в нарушении Устава ООН и угрозе миру в Южно-Китайском море из-за отправки туда военных кораблей, заявил представитель посольства КНР в Канаде РИА Новости.

Читать полностью
Хрусталёв рассказал, в чём состоит взаимопомощь РФ и КНДР

Хрусталёв рассказал, в чём состоит взаимопомощь РФ и КНДР

Специалист по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв рассказал РИА Новости, что взаимопомощь Москвы и Северной Кореи может заключаться в отвлечении усилий противника на другую сторону.

Читать полностью

Общество

В России объяснили разрушительную силу землетрясения в Ното наложением волн

В России объяснили разрушительную силу землетрясения в Ното наложением волн

Российские сейсмологи под руководством Ольги Павленко из Института физики Земли РАН обнаружили, что разрушительная сила землетрясения на японском полуострове Ното была вызвана наложением сейсмических волн.

Читать полностью
Суд отправил под домашний арест директора компании

Суд отправил под домашний арест директора компании "Савон-К" по делу о массовом отравлении

Замоскворецкий суд Москвы поместил под домашний арест Владимира Шина, директора компании "Савон-К", по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.

Читать полностью

Новости