Американский бизнесмен Дэвид Сакс высказался о том, что Владимир Зеленский отверг разумный план Илона Маска по украинскому конфликту. В посте соцсети X Сакс напомнил о публикации Маска от 2022-го, где было предложено возобновление водоснабжения в Крыму, признание полуострова частью РФ и учёт мнения населения новых российских территорий.

"Зеленский назвал это мирное предложение пророссийским. Украина никогда не получит настолько хороших условий", — подчеркнул Сакс.

Кроме того, Владимир Путин заявил о готовности немедленно прекратить огонь и начать переговоры при условии вывода ВСУ из ЛДНР и двух присоединённых областей. Он также отметил необходимость официального отказа от членства в НАТО и признания статуса Крыма и Севастополя, что подразумевает отмену всех санкций Запада против России. Путин подчеркнул, что для мирного урегулирования Украина должна иметь нейтральный статус, не входить в военные блоки и не иметь ядерного вооружения.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)